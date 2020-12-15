Хиллари Клинтон предложила изменить избирательную систему США

Бывший кандидат на пост президента США, бывшая первая леди страны Хиллари Клинтон призвала к изменению избирательной системы страны. Об этом политик написала в Twitter.

По ее мнению, надо отменить коллегию выборщиков, а выбирать президента США всенародным голосованием. «Но пока она (коллегия выборщиков) еще существует, я с гордостью отдала свой голос в Нью-Йорке за Джо Байдена и Камалу Харрис», — сообщила Клинтон.

В 2016 году соперником Клинтон на выборах президента США был Дональд Трамп. Он уступил ей по голосам избирателей, но выборщики поддержали именно его. По данным опросов проголосовавших, республиканец выиграл благодаря пожилым людям и мужчинам.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. По данным СМИ, демократ Джо Байден опережает Трампа по числу голосов избирателей и по числу голосов выборщиков. Глава Белого дома уверен, что выборы прошли с многочисленными нарушениями и фальсификациями в пользу демократов.

Его попытка подать судебные иски в попытке заблокировать голосование выборщиков завершились провалом. (iz.ru)