Хикмет Гаджиев: «Впервые после Второй мировой войны крупные города обстреливаются баллистическими ракетами СКАД»

«Особенно примечательным является использование Арменией кассетного оружия против гражданского населения. Мы также должны подчеркнуть использование баллистических ракет против гражданского населения».

Как сообщает АПА, об этом сказал помощник президента Азербайджанской Республики -заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев на пресс-конференции в Барде с участием представителей дипломатического корпуса и иностранных СМИ.

По словам Х.Гаджиева, в европейском регионе впервые после Второй мировой войны крупные города обстреливаются баллистическими ракетами СКАД.

«В городе Гянджа проживает пятьсот тысяч человек. Такие преступления должны быть расследованы и опубликованы отчеты. Естественно, мы ожидаем объективных и беспристрастных отчетов. Впоследствии эти отчеты могут быть представлены международному сообществу», — отметил помощник президента.

| 2020-10-29T16:37:31+04:00 29 октября 2020, 17:13|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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