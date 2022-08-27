«Послы Франции и США в Азербайджане не приняли участие в сегодняшнем визите в Шушу».

Об этом сообщил журналистам помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, они открыто проявили пренебрежение к приглашению азербайджанского правительства.

«Мы не можем понять, почему они не участвуют. Да, Шуша не нуждается в участии именно этих стран. Они могут участвовать, могут и не участвовать. Наверное, после этого мы и не будем их приглашать. Но некоторые их заявления о реанимации Минской группы еще раз демонстрируют, какую миссию они выполняли в рамках 30-летнего переговорного процесса. Они не могут переварить то ли территориальную целостность Азербайджана, то ли восстановительные работы в Шуше, непонятно. Поэтому, в первую очередь, они должны ответить перед азербайджанским народом. Если они считают себя дружественной к Азербайджану страной, то должны знать, что Шуша представляет большую ценность для азербайджанского народа, Шуша — это зеница ока азербайджанского народа. Тот факт, что они не приехали сюда, еще раз демонстрирует, какие цели они преследовали в течение 30-летнего переговорного процесса, который лишь отнял время у Азербайджана, и в чем они заинтересованы”.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что попытки кем-то реанимировать Минскую группу ОБСЕ — двуличный и постыдный шаг.

«Государствам, выполнявшим миссию сопредседателя Минской группы, должно быть в определенной степени стыдно перед международным сообществом. Потому что на основании Устава ООН и решений Совета Безопасности этим государствам был предоставлен мандат международного сообщества устранить эту несправедливость, положить конец оккупации и агрессии. Ни дюйма азербайджанской территории не было освобождено от оккупации, ни один гражданин Азербайджана не был возвращен на свою землю. Назначать кого-то сопредседателем Минской группы после 30 лет неудачной деятельности — это только постыдный шаг. Для нас уже не существует такой структуры. Минская группа – структура, обрекшая себя на самоуничтожение. Минская группа — уже является частью истории», — отметил он.

13:08