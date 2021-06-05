Помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в Twitter информацией о гибели сотрудников СМИ в результате подрыва на мине в Кельбаджаре.

Как сообщает Report, в своем твите помощник президента привел цитату из резолюции №1738 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, напомнив мировой общественности о необходимости обеспечения безопасности журналистов и специалистов СМИ, действующих в зонах конфликта.

“В связи с этим (Совет Безопасности – ред.) напоминает, что журналисты, специалисты в области средств массовой информации и связанный с ними персонал, осуществляющие опасную профессиональную деятельность в зонах вооруженных конфликтов, должны считаться гражданскими лицами, их следует уважать и защищать”, — говорится в цитате из резолюции, которой Х.Гаджиев поделился в публикации.

Отметим, что 4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки «КамАЗ», в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека — оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.