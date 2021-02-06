Хикмет Гаджиев: На освобожденных территориях проведут большие работы

«После апрельских боев 2016 года в окрестностях села Джоджуг Марджанлы была обеспечена безопасная обстановка». Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сообщил журналистам в ходе совместной с иностранными дипломатами поездки в село Джоджуг Марджанлы.

Он отметил, что, хотя Джоджуг Марджанлы физически находился под контролем Азербайджана, но поскольку в то время высота Лелетепе находилась под контролем вооруженных сил Армении, это делало невозможным ведение здесь строительно-созидательных работ.

«В феврале 2017 года мы даже посещали это село вместе с представителями дипкорпуса. Оно было полностью разрушено. То же разрушение мы видим на других освобожденных ныне от оккупации территориях Азербайджана, и сегодня во время нашей поездки в Джебраил и Зангилан вновь увидим подобные разрушения. Но, как видите, за очень короткий срок, примерно за год, т.е. в 2017-2018 годах, село Джоджуг Марджанлы было заново отстроено. Реконструкция Джоджуг Марджанлы стала символом решимости азербайджанского народа вернуться на родные земли», — отметил Х.Гаджиев.

По словам Х.Гаджиева, в Джоджуг Марджанлы символически построен прототип Шушинской мечети: «Это вновь продемонстрировало нашу решимость вернуться. В соответствии с задачами, поставленными президентом, последовательно, планомерно, целенаправленно будут проводиться большие созидательные и строительные работы, чтобы наш народ мог вернуться на родную землю, по которой тосковал более 30 лет».