Хикмет Гаджиев: Для Азербайджана эта резолюция — не что иное, как обычный клочок бумаги

«18 ноября в президиуме Сената Франции группой сенаторов, находящихся под влиянием армянской диаспоры и лобби был представлен проект резолюции № 145 «о необходимости признания Нагорно-Карабахской республики», который был обсужден и принят 25 ноября.

Во-первых, хотелось бы подчеркнуть, что эта резолюция для Азербайджана — не что иное, как обычный клочок бумаги. Этот клочок бумаги, принятый во имя узких политических амбиций, наряду с грубым нарушением норм международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, вызывает серьезные вопросы, связанные с деятельностью Франции как страны-сопредседателя Минской группы, так и постоянного члена СБ ООН».

Как сообщает АПА, об этом заявил помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в комментарии в связи с принятием Сенатом Франции проекта резолюции о признании марионеточной «НКР».

Х.Гаджиев отметил, что этот провокационный шаг Сената является проявлением традиционной проармянской позиции политических кругов Франции:

«Открытая проармянская позиция Франции, забывшей, что страна-посредник должна быть беспристрастной и справедливой, стала одним из основных факторов, препятствующих разрешению конфликта мирным путем и нормами и принципами международного права. Именно такая поддержка побудила агрессивную Армению продолжить статус-кво и усилить факт оккупации.

Большое сожаление вызывает тот факт, что Сенат Франции на протяжении 30 лет демонстрировал молчаливую позицию в отношении оккупации международно признанных территорий Азербайджана, убийства гражданского населения, этнической чистки, экологического террора, незаконного заселения и незаконной экономической деятельности на наших землях.

Мы категорически отвергаем ложные обвинения и клевету в адрес Азербайджана и братской Турции, резко осуждаем попытки искажения исторических, политических и правовых аспектов конфликта, которые отражены в тексте резолюции.

До сих пор не подтвержденные какими-либо доказательствами претензии к Турции и Азербайджана по якобы привлечению в боевые действия наемных террористов из-за рубежа необоснованны. При этом нашими соответствующих структур до сведения Франции были доведены факты и доказательства участия в боях на территории Азербайджана в рядах Вооруженных сил Армении наемников, являющихся гражданами Франции.

Мы считаем резолюцию наглядным примером растущей исламофобии во Франции. Дискриминация и преследования, проводимые во Франции против исламской религии и мусульман под эгидой светскости и свободы печати, напоминают нам о антисемитизме, царившем в этой стране некогда и продолжающемся по сей день.

Сенат Франции целенаправленно избегает осуждения совершенных в течение 44 дней боев военных провокаций Армении против мирных жителей, гражданских объектов, энергетической и транспортной инфраструктуры, находящихся вблизи и вдали от региона конфликта, бессовестно обвиняя Азербайджан, села, поселки и города которого подверглись ракетным ударам, и где больше всего было убито гражданских лиц.

Проармянские политические круги Франции должны понимать, что Азербайджан вел на своей земле войну против иностранных оккупационных вооруженных сил, и эти земли являются суверенной территорией Азербайджана, подтвержденной международным правом. Ни одна сила не может обвинить Азербайджан в этом и потребовать вывода ВС Азербайджана с этих территорий.

10 ноября 2020 года совместным заявлением, подписанным президентом Азербайджана, президентом России и премьер-министром Армении, была прекращена военная эскалация между Арменией и Азербайджаном и начаты практические меры по установлению мира в регионе.

К сожалению, следует отметить, что, как ни парадоксально, Франция, являющаяся одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, пытается сорвать это соглашение и вновь разжечь конфликт. Политика, проводимая в последнее время Францией против нашей страны в ряде международных организаций, вызывает серьезную озабоченность и вопросы со стороны Азербайджана.

Если бы Сенат Франции так “беспокоился” о справедливости, международном праве, то логичнее было бы рассмотрение вопроса острова Майотта (Коморские острова), являющегося одним из последних примеров колонизации в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН и решениями Движения неприсоединения.

Мы расцениваем принятие этой резолюции как крайне постыдный шаг для французской политики и парламентаризма. Правительство Франции должно выразить официальную позицию по недопустимости подобных провокационных шагов и, осудив резолюцию, выразить поддержку территориальной целостности Азербайджана».