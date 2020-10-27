Хикмет Гаджиев: «Армения вынуждает ВС Азербайджана принять контрмеры»

«Армения должна признать наличие азербайджано-армянской границы в Зангиланском и Губадлинском направлениях».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на брифинге для аккредитованных в Азербайджанской Республике иностранных военных атташе и представителей международных организаций в нашей стране (ООН, ЕС, МККК) сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев сказал, что с противоположной стороны границы осуществляются атаки на позиции Вооруженных сил Азербайджана, что вынуждает армию принять контрмеры: «Армения должна уважать границы Азербайджана».

Подчеркнув, что выбор армянскими вооруженными силами гражданского населения в качестве мишени является преступлением, помощник президента отметил, что Вооруженные Силы Азербайджана дают достойный ответ врагу на поле боя.