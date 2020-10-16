Хикмет Гаджиев: «Армения пытается расширить географию конфликта»

«Армения любыми средствами пытается расширить географию конфликта».

Как сообщает АПА, об этом в Twitter написал помощник президента Хикмет Гаджиев.

«Вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по территории Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики. Это свидетельствует о том, что Армения любыми средствами пытается расширить географию конфликта. Они обстреливают из ракет азербайджанские города, находящиеся за пределами зоны конфликта. Вся ответственность лежит на Армении», — отметил Гаджиев.

| 2020-10-16T14:50:05+04:00 16 октября 2020, 14:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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