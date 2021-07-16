Британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» стал победителем квалификации к спринтерской гонке Гран-при Великобритании — десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Заезды проходят на автодроме «Сильверстоун», передает ТАСС.

Вторым в квалификации стал лидер общего зачета нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим — партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас.

Формат спринтерской квалификации к гонке впервые проходит в «Формуле-1». Спринт состоится в субботу (начало — 19:00 GMT+4) после второй сессии свободных заездов и будет представлять из себя гонку из 100 кругов. По его итогам будет определена стартовая решетка главной гонки этапа, которая пройдет в воскресенье (18:00 GMT+4).