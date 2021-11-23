Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предстоящем матче с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

«Мы превосходили «Эспаньол» и играли хорошо до 82-й минуты, после чего лучше стал играть он. Завтра все будет не так, как в субботу.

«Бенфика» опытная, хорошо подготовленная физически команда. Будет тяжело, ведь это Лига чемпионов, ритм тут совсем иной. Мы готовы к тому, чтобы побороться с «Бенфикой», и если победим, то выйдем в плей-офф.

«Барселона» сейчас не в том состоянии, чтобы задирать нос, но сохранять оптимизм необходимо. Надо играть храбро, идти в атаку и стараться победить. Но этой команде мы уступили 0:3, и это факт.

Я рассматриваю это как возможность для нас, я не ощущаю никакого дополнительного давления. У нас отличная возможность выйти в плей-офф и взять реванш, а также показать что мы – «Барса», что мы на своем поле. Мне нравится это испытание.

Я с огромным уважением отношусь к Жорже Жезушу, а «Бенфика» – отличная команда. Мы постараемся сыграть по-своему, но будет непросто. Однако мы будем биться.

Ранее мы проиграли «Бенфике» и «Баварии» – и матчи против них у нас и остались. Все очень просто: надо выиграть один из двух матчей», – сказал Хави.

«Барселона» и «Бенфика» сыграют 23 ноября (в ночь на 24-е), начало – в 00:00 по бакинскому времени. (sports.ru)