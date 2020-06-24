Хасан Роухани предостерег МАГАТЭ от решений под давлением США и Израиля

Президент Ирана Хасан Роухани заявил о возможных ответных действиях со стороны Тегерана в случае решений со стороны МАГАТЭ, принятых под давлением США и Израиля. Выступление политика транслировало в среду государственное телевидение Ирана.

«В последнее время Израиль и агенты США оказывали огромное давление на МАГАТЭ и я опасаюсь, что эти мошенники заразят агентство», — сказал он. По словам президента, «если Иран пойдет на ответные действия, то они будут решительные».

При этом он добавил, что «основой [политики] Тегерана всегда было сотрудничество с МАГАТЭ».

Роухани также отметил, что Иран готов к переговорам с США, но только после «возвращения Вашингтона к выполнению резолюций ООН и своих обязательств в рамках ядерной сделки». «Наша позиция ясна — США должны подчиниться международному праву, извиниться и компенсировать Ирану причиненный ущерб», — сказал он.

Совет управляющих МАГАТЭ принял 19 июня резолюцию «евротройки» (Великобритания, Франция, Германия) с требованием к Ирану предоставить доступ к двум объектам, где агентство подозревает возможное хранение незаявленного ядерного материала. Проект резолюции был разработан на основе соответствующего доклада гендиректора агентства Рафаэля Гросси. Из 35 государств совета 25 членов поддержали резолюцию, Россия и Китай голосовали против, семь стран воздержались.

Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов призвал МАГАТЭ и Иран к урегулированию этой проблемы, которая может быть усугублена из-за резолюции. Постпредство КНР при международных организациях в Вене предупредило о крупных последствиях для будущего Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Постпред Ирана Казем Гариб Абади отверг резолюцию и предупредил об ответных действиях. (ТАСС)