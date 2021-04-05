Хантер Байден не считает ошибкой решение войти в правление Burisma

Сын президента США Джо Байдена — Хантер — заявил, что не считает ошибкой свое решение войти в правление украинской газодобывающей компании Burisma, из-за которого позднее разгорелся скандал, однако утверждает, что не подумал о последствиях, которые оно принесет.

«Нет, я не думаю, что совершил ошибку, заняв место в правлении», — сказал он в воскресенье в интервью телекомпании СBS. «Я думаю, что я сделал ошибку в том плане, что я недооценил то, как это будет использовано против меня», — подчеркнул сын нынешнего американского лидера.

Хантер Байден заверил журналистку телеканала в том, что не мог в тот момент предвидеть последующий скандал. «Я действительно не мог. Я говорю сейчас настолько честно, насколько это возможно», — заявил он. «Но я могу сказать вам, что ни одно следствие, ни один серьезный журналист никогда не обвиняли меня, никто никогда не приходил к выводу, что я сделал что-то не так или же мой отец что-то сделал не так», — убежден Хантер Байден.

В администрации 44-го президента США Барака Обамы Джо Байдену, занимавшему пост вице-президента, фактически было поручено курировать политику в отношении Украины. В ходе избирательной кампании в США в 2020 году демократ Джо Байден и его сын Хантер стали фигурантами скандала, связанного с Украиной. Республиканская партия США заостряла внимание на том, что Джо Байден, будучи вице-президентом, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование в отношении Burisma. В ее правление в 2014 году вошел Хантер Байден. Шокин в итоге был уволен, а расследование дела приостановили. (ТАСС)