Ханой передал США останки американских солдат, погибших во время войны во Вьетнаме

Ханой передал американской стороне останки погибших во время войны во Вьетнаме военнослужащих США. Церемония прошла 24 сентября в Военном институте судебной медицины, сообщила в пятницу газета «Нян зан».

Вьетнамские судебно-медицинские эксперты провели общую экспертизу обнаруженных в ходе недавней совместной поисковой экспедиции фрагментов человеческих костей и пришли к выводу о том, что они принадлежат американским солдатам из числа тех, кто считается пропавшими без вести во время войны во Вьетнаме, отметила газета. Окончательно это подтвердят в специальной лаборатории вооруженных сил США на Гавайях, занимающейся идентификацией останков солдат, погибших в военных конфликтах.

Нынешняя церемония передачи останков стала уже 154-й по счету с 1973 года. Выступая на ней, посол США в Ханое Даниэль Критенбринк высоко оценил эффективное сотрудничество с правительством и народом Вьетнама в поиске американских военнослужащих, пропавших без вести во время войны. «Мы благодарны Вьетнаму за партнерство в этом благородном деле», — сказал дипломат. Он отметил, что поиски останков американских военнослужащих, числящихся пропавшими без вести во Вьетнаме, так же как и ликвидация последствий войны, являются важными направлениями гуманитарного сотрудничества правительств двух стран.

Через четыре с половиной десятилетия после завершения американской военной кампании в Индокитае в списках пропавших без вести в ее ходе до сих пор значатся имена более двух тысяч военнослужащих. За годы совместных поисковых работ вьетнамско-американских экспедиций, начавших работу сразу же после вывода американского контингента с территории Вьетнама, Соединенные Штаты вернули на родину и идентифицировали останки свыше 700 военнослужащих.(ТАСС)