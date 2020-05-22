Ханде Харманджи: ВОЗ продолжит поддерживать Азербайджан в борьбе с пандемией

Завершился второй этап проекта REACT-C19, запущенный по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и Министерства здравоохранения. 19 азербайджанских врачей, приглашенных из Турции, посетили восемь больниц для оценки ситуации и устранения имеющихся пробелов.

Как передает oxu.az, об этом на мероприятии, посвященном предварительным итогам проекта REACT-C19, сказала руководитель представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, ВОЗ продолжит поддерживать Азербайджан в борьбе с пандемией.

Отметим, что в рамках проекта в региональных больницах был проведен тренинг по внедрению системы триажа (медицинская сортировка), предотвращению распространения инфекции, налаживанию системы реанимации, внедрению в этих больницах мобильных и цифровых технологий для поддержки работников, которые прошли тренинги. В каждую из четырех команд азербайджанских медиков из Турции входили врачи-инфекционисты.

В рамках проекта также запущена онлайн-платформа для медработников, посредством которой они смогут участвовать в тренингах и презентациях, получать статистические данные.