Ханде Харманджи: «В результате смягчения карантина возможен повторный рост числа инфицированных»

Азербайджан является одной из ведущих стран в борьбе с пандемией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи.

Она отметила, что борьба с пандемией продолжается, и люди должны продолжать соблюдать необходимые правила, чтобы число инфицированных не росло.

«Как результат смягчения карантина с 27 апреля через 7-10 дней возможен повторный рост числа инфицированных. В таком случае может быть рассмотрено продление особого режима карантина», — сказала Харманджи.

Представитель ВОЗ добавила, что жесткий режим карантина также крайне негативно влияет на экономическую деятельность.

«Основные рекомендации ВОЗ в настоящее время связаны с защитой здоровья людей. Чтобы защитить себя от вируса, важно соблюдать социальную дистанцию», — сказала Харманджи.

Она подчеркнула, что Азербайджан оказывает поддержку глобальной борьбе с пандемией, и является одной из ведущих стран в этой борьбе.