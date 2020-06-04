Ханде Харманджи: «Рост заболеваемости проявил себя в рамках открытия крупных торговых центров»

«В последние дни в Европе наблюдается снижение числа случаев заражения коронавирусом».

Как сообщает Report, об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи сказала во время выступления на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров.

По ее словам, после введения в Азербайджане мер по смягчению, а затем открытия метро наблюдался рост заболеваемости: «Рост еще более проявил себя в рамках открытия крупных торговых центров и последних мер по смягчению».

Х.Харманджи сказала, что после подготовки вакцины будут приняты все меры для ее доступности: «До этого времени мы должны строго соблюдать меры предосторожности».

| 2020-06-04T18:12:41+04:00 4 июня 2020, 18:28|12345 (Пока оценок нет)
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