Ханде Харманджи: «Рост заболеваемости проявил себя в рамках открытия крупных торговых центров»

«В последние дни в Европе наблюдается снижение числа случаев заражения коронавирусом».

Как сообщает Report, об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи сказала во время выступления на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров.

По ее словам, после введения в Азербайджане мер по смягчению, а затем открытия метро наблюдался рост заболеваемости: «Рост еще более проявил себя в рамках открытия крупных торговых центров и последних мер по смягчению».

Х.Харманджи сказала, что после подготовки вакцины будут приняты все меры для ее доступности: «До этого времени мы должны строго соблюдать меры предосторожности».