Хакеры требуют, чтобы саудовская нефтяная компания Saudi Aramco выплатила им выкуп в $50 млн за удаление корпоративных данных, полученных в результате взлома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

«Saudi Aramco подтвердила, что массив данных принадлежит ей, но находился в доступе у одного из подрядчиков», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что хакерская группировка ZeroX украла 1 ТБ конфиденциальных данных, принадлежащих Saudi Aramco, а позднее данные были выставлены на продажу в даркнете.

Украденную информацию киберпреступники оценивали в $5 млн, в то время как эксклюзивное получение данных с их полным удалением на накопителях ZeroX — в $50 млн.

В Saudi Aramco заявили, что инцидент не повлиял на их деятельность, и связывают взлом с работой сторонних подрядчиков. ZeroX заявляют о том, что данные были украдены с помощью взлома «сети и серверов» Aramco в 2020 году.