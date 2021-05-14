Хакеры DarkSide объявили о похищении секретных данных у Toshiba

Группа хакеров под названием DarkSide, которая недавно на много дней парализовала работу крупнейшего трубопровода на востоке США, объявила в пятницу, что похитила большой объем секретной информации у французского подразделения японской электротехнической корпорации Toshiba. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на одну из японских компаний, занимающихся кибербезопасностью. По ее данным, заявление DarkSide было опубликовано на интернет-сайте, который используют хакеры.

В нем говорится, что у французского подразделения Toshiba похищено более 740 Гб информации, в частности, о работе менеджмента и новых бизнес-проектах, личные данные. Японская корпорация, по данным телеканала, сейчас расследует случившееся.

Корпорация Toshiba, занятая в том числе в оборонном производстве и выпуске оборудования для атомных станций, в последнее время уже становилась объектом компьютерных атак, которые приписывали китайским хакерам.(ТАСС)