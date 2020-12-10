Хакеры атаковали данные компаний Pfizer и BioNTech

Агентство по лекарственным средствам ЕС (EMA) ппострадало от хакерской атаки, в результате которой злоумышленники открыли доступ к некоторым документам о противокоронавирусной вакцине фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer. Об этом сообщает Reuters.

СМИ отмечает, что атака была произведена в среду, 9 декабря.

«Был незаконно получен доступ к некоторым документам, связанным с нормативным представлением вакцины-кандидата BNT162b2 BioNTech и Pfizer, которое хранилось на сервере EMA», — подчеркнули в заявлении BioNTech.

Ранее сообщалось, что американский гигант Pfizer и немецкая компания BioNTech подали заявку на регистрацию своей вакцины от коронавирусной инфекции в Евросоюзе.