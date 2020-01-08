Хафтар и Саррадж прибыли в Рим

Глава триполийского правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и осадивший Триполи маршал Халифа Хафтар прибыли в Рим, где встретятся с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, пишет газета Repubblica со ссылкой на источники в правительственном дворце Киджи.

Конте первым принял Хафтара, после чего должен встретиться с Сарраджем, отмечает газета.

Триполийского премьера позднее вечером ожидают в Брюсселе, куда, как предполагается, должен направиться и Хафтар.

«Возможный поворот в ливийском кризисе» наступает после напряжённой деятельности итальянской дипломатии, пишет газета. Во вторник в Брюсселе глава МИД Италии Луиджи Ди Майо принял участие в чрезвычайной встрече по Ирану и Ливии вместе с коллегами из Германии, Франции, Великобритании и ЕС. После этого Ди Майо прибыл в Турцию, где встретился с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.

Лидеры России и Турции в среду призвали прекратить в Ливии бои с 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. (РИА Новости)

| 2020-01-08T21:05:03+00:00 8 января 2020, 23:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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