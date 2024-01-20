Рим приостановил поставки оружия Израилю после начала войны в секторе Газа. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете Quotidiano Nazionale.

«Все это заблокировано. Период, когда больше всего оружия было отправлено в Израиль, пришелся на период премьерства [Джузеппе] Конте (возглавлял два Совета министров в 2018-2021 годах). Но с началом военных действий мы приостановили все поставки систем вооружения и военной техники любого рода», — сказал он.

Слова Таяни стали ответом на утверждения лидера Демократической партии Элли Шляйн. Она призвала правительства остановить поставки вооружений на Ближний Восток, «особенно в Израиль», чтобы не подпитывать существующие конфликты.(lenta.ru)