Поставки вооружений США Израилю не прекращались.

Как передает #, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Госдепартаменте.

По его словам, на паузе находится только передача одной партии мощных бомб.

«Как вы знаете, мы продолжаем оценивать одну поставку, о которой говорил президент США Джо Байден, касающуюся 2000-фунтовых бомб, из-за наших опасений по поводу их использования в таком густонаселенном районе, как Рафах, и эта оценка еще проводится», — сказал Блинкен.

Он добавил, что оружие поставляется в обычном режиме «с целью убедиться, чтобы у Израиля было все необходимое для самозащиты в условиях множества вызовов».