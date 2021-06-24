Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов номинирован на награду ESPYS Awards-2021 в номинации «Лучший боец смешанного стиля (MMA)», сообщается на официальном сайте премии.

Также на награду претендуют чемпионы UFC Фрэнсис Нганну, Аманда Нуньес и Роуз Намаюнас. Обладательница титулов в полулегком и легчайшем весе Нуньес также номинирована на звание лучшей спортсменки года вместе с теннисисткой Наоми Осакой, гимнасткой Симоной Байлз и баскетболисткой Бреанной Стюарт.

Церемония вручения наград пройдет 10 июля в Нью-Йорке.(Газета.Ru)