Руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктор философии по искусствоведению, модельер-дизайнер Гюльнара Халилова приняла участие в первом Международном фестивале » Эко Этно Курак» в Кыргызстане, сообщает #.

Проект был реализован в рамках 10-летнего юбилея Женского форума «Курак», ставшего специальной арт-площадкой для создания диалога культур, обмена опытом между художниками, мастерицами и ремесленниками посредством культурного наследия курак (гурама — лоскутное шитье). Трехдневное мероприятие прошло в одном из живописных уголков Кыргызстана — Кара Булак, расположенного среди величественных гор на высоте 1800 метров над уровнем моря, в 40 км от Бишкека.

В качестве спикера Гюльнара Халилова представила тему «Значение гурама в современное время», рассказав о древней истории этого вида искусства в Азербайджане, об использовании в своей творческой деятельности.

«Искусству гурамы несколько столетий. В Азербайджане на семейные праздники было принято дарить различные ткани. После пошива лоскуты не выбрасывали, а бережно хранили. После делали из них коврики, одеяла и даже платье, декорировали комнаты — все зависело от умения сочетать цвета и ткани, воображения мастерицы. Причем, в старину девушка на выданье обязательно должна была сшить гураму– так ее испытывали на терпеливость и аккуратность. А по цветовой гамме узнавали, насколько богат ее внутренний мир. Сегодня гурама становится популярнее, а образцы древнего азербайджанского искусства хранятся в мировых музеях Метрополитен и Эрмитаже», — отметила ГюльнараХалилова.

С мастер-классом также выступила мастер по гураме заповедника «Гала» Афаг Байрамова, которая две свои работы, посвященные Иссык-Кулю преподнесла организаторам. В проекте также приняли участие представители Кыргызстана, Казахстана, России, Узбекистана, Германии, Грузии, Монголии, Ирана, ОАЭ и Франции. В заключение все вместе создали единую композицию гурамы.