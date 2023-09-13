Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что перенос штаб-квартиры из Нью-Йорка в другой город невозможен.

«Расположение штаб-квартиры в Нью-Йорке было одобрено странами-членами в Сан-Франциско (на конференции в 1945 году — прим. ТАСС), не думаю, что есть какая-то вероятность изменения Устава ООН по данному вопросу», — сказал он на вопрос журналиста, который отметил, что перенос квартиры из одного из самых дорогих для жизни мегаполисов мира мог бы помочь сэкономить миллионы долларов и направить их на помощь нуждающимся.

Ранее представители России неоднократно отмечали, что Соединенные Штаты злоупотребляют своими обязательствами как принимающая сторона, отказывая в предоставлении виз для участия в международных мероприятиях на площадке ООН.