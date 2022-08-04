«Нефтегазовым компаниям аморально получать рекордные прибыли от этого энергетического кризиса за счет беднейших людей и сообществ», — считает Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительства стран облагать налогом чрезмерные доходы нефтегазовых компаний. Он раскритиковал их за «гротескную жадность» и чрезмерную прибыль от роста цен на топливо на фоне войны в Украине, сообщают CNBC и The New York Times.

Он добавил, что совокупную прибыль крупнейших энергетических компаний, которая в первом квартале составила $100 млрд, следует вместо этого использовать для поддержки уязвимых сообществ.

«Эта гротескная жадность наказывает самых бедных и уязвимых людей, разрушая при этом наш единственный дом», — сказал Гутерриш, призвав правительства также решить проблему нарастающего климатического кризиса.

Сформированная ООН Группа реагирования на глобальные кризисы подготовила отчет, посвященный ситуации в энергетике. До этого публиковала аналогичные отчеты по продовольствию и финансам.

В отчете изложены три предложения: облагать налогом прибыль энергетических компаний и распределять выручку среди уязвимых слоев населения; управлять спросом на энергию за счет экономии и развития общественного транспорта; а также ускорить глобальный переход к возобновляемым источникам энергии.