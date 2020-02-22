Гутерреш призвал к немедленному установлению режима перемирия в Сирии

Он назвал развитие ситуации на земле в Сирии все более опасным.

По словам генсека, сочинский меморандум России и Турции не работает. «На протяжении года мы наблюдали ряд наступлений сирийского правительства на земле при поддержке российских авианалетов», — сказал генсек ООН. Он добавил, что столкновения сил Сирии и Турции привели к гибели людей.

«Мы стоим перед лицом более серьезной конфронтации с крайне непредсказуемыми последствиями», — сказал Гутерриш.

Он сообщил, что «неоднократно призывал к немедленному установлению режима перемирия в Идлибе, чтобы положить конец гуманитарной катастрофе и избежать неконтролируемой эскалации».