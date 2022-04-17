«Баку — я такого еще никогда не видел! Спасибо каждому, кто пришел! Правда, я ушел через минут 5, потому что начали сносить сцену», — популярный блогер Гусейн Гасанов прокомментировал у себя в Instagram встречу с фанатами, которая состоялась сегодня в ТЦ Park Bulvar.

Блогера приветствовала многолюдная толпа, сообщает #. Из-за большого скопления людей, которые очень бурно реагировали на появление блогера, возникла угроза обвала сцены. Личная охрана Гасанова приняла решение эвакуировать блогера из торгового центра.

Толпа направилась на парковку, чтобы проводить Гусейна Гасанова, а затем фанаты направились на улицу, чтобы помахать вслед уносящемуся G-Wagen, в салоне которого находилась звезда соцсетей.