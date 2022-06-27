Власти Грузии приняли решение приостановить работу таможенно-пропускного пункта (ТПП) «Казбеги», расположенного на границе с Россией, из-за обильных дождей, которые повредили дорогу международного значения, ведущую к ТПП, говорится в заявлении Службы доходов Министерства финансов республики.

«Служба доходов Министерства финансов сообщает, что в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной сложными метеорологическими условиями в Дарьяльском ущелье, на таможенно-пропускном пункте «Казбеги» приостановлены все процедуры таможенного контроля», — говорится в заявлении.

Отмечается, что из-за обильных осадков реки Терек и Девдораки вышли из берегов и повредили участок дороги международного значения, которая ведет к границе с Россией.