Правительство Финляндии решило закрыть все пограничные переходы на границе с Россией. Это решение является временным – восточный переход закроют только на две недели.

Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, пишет финское издание Yle. По его словам, цель такого шага заключается в как можно более быстром установлении контроля над гибридной деятельностью России, которая влияет на Финляндию (вероятно, речь о создании Россией искусственного кризиса с мигрантами на финской границе, – ред.).

«Речь идет об организованной деятельности», – подчеркнул Орпо.

Финские власти решили закрыть восточную границу с РФ, уточнил глава правительства. Решение вступит в силу в четверг в 00:00 и будет действовать до 13 декабря.

В свою очередь глава МВД Финляндии Мари Рантанен пояснила, что на пограничных переходах нельзя будет подать заявление о предоставлении убежища. Однако сделать это можно будет в портах и аэропортах.