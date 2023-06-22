Грузия выполнила лишь 3 из 12 рекомендаций, представленных Европейской комиссией для получения статуса кандидата в Европейский союз (ЕС).

Как сообщает Грузия Онлайн, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархели, представляя устный отчет о прогрессе, достигнутом Грузией, Украиной и Молдовой в области реформ.

Он отметил, что Грузия выполнила рекомендации в области гендерного равенства и насилия в отношении женщин, учета решений ЕСПЧ, определения омбудсмена посредством прозрачного процесса.

Вархели отметил, что по 7 из 12 приоритетных направлений достигнут некоторый прогресс. Он добавил, что эти достижения связаны с поляризацией, избирательной средой, реформами правосудия, борьбой с организованной преступностью и коррупцией.

Отметим, правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» объявила о выполнении 80% рекомендаций, и что процесс будет завершен к концу июня.