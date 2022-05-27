Власти Грузии усилили работу таможенно-пропускного пункта «Казбеги — Верхний Ларс», чтобы избежать оборота товаров, ввоз которых в России запрещен санкциями, введенными Западом и рядом других стран войны в Украине, заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте.

«Для усиления таможенного контроля оборота грузов на таможенно-пропускном пункте «Казбеги» увеличилось число сотрудников. Дополнительно были установлены рентгеновские сканеры. Таким образом, все товары строго контролируются», — цитирует Гарибашвили ТАСС.

Он отметил, что это делается для того, чтобы избежать оборота санкционных товаров.