Грузия – тревожные события на фоне избирательной кампании

Тбилиси проявляет тревогу — их Служба госбезопасности установила новые факты бордеризации, то есть, продвижения вперед и укрепления линии оккупации со стороны Южной Осетии. С другой стороны, сам Цхинвали сейчас охвачен митингами из-за убийства силовиками гражданского лица.И в связи с этим президент Грузии Зурабишвили письменно обратилась к международным организациям, руководству ООН и ЕС, а также к сопредседателям Женевских международных дискуссий, чтобы они использовали все имеющиеся у них возможности для предотвращения эскалации обстановки, которая сложилась на оккупированных территориях Грузии и в особенности в Цхинвальском регионе, защитить население от угроз и чтобы в будущем там больше не нарушались фундаментальные права человека.

Это весьма показательная и поучительная вещь, если задуматься — ведь тем самым она как бы подтверждает суверенитет Грузии над этими территориями, проявляет заботу о мирных согражданах, живущих на оккупированных территориях.

Это пример и для азербайджанских первых лиц, высокопоставленных чиновников — в случае каких-то нарушений в Нагорном Карабахе, следует тут же вступаться за права простых людей, живущих там. Ведь такие письменные обращения в международные организации в случае чего станут наглядным подтверждением того, что власти Азербайджана на деле ощущают Нагорный Карабах частью своего государства. Пока же наши власти, к сожалению, даже этого не делают, и о подобных продвинутых инициативах мы узнаем из стран с похожими проблемами.

Оценить для # продолжающуюся политику бордеризации (явно не без участия страны-агрессора России) и отношение властей Грузии к происходящим беспорядкам в Южной Осетии согласился директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— В Грузии официально идет избирательная кампания, поэтому я бы ожидал от Кремля любых провокаций, включая стандартные передвижения линии оккупации со стороны ФСБ, похищения людей, установку новых заграждений, провокации и манипуляции на подконтрольной Тбилиси территории. Это ведь не только бордеризация, это массированная работа прокремлевских СМИ против безопасности и суверенитета Грузии, это подрывные действия прокремлевских сил в Грузии.

Вспомните недавние баннеры партии «Альянс патриотов», на которых они грузинский регион Аджария закрасили красным, показывая, что стратегический партнер Грузии — Турция как будто захватила Батуми и соседние города.

Вспомните работу их прокремлевских средств дезинформации EADaily, Sputnik, Obiektivi и других, где предвыборная кампания Кремля в Грузии идет полным ходом.

Все это наносит прямой вред нацбезопасности Грузии и должно иметь последствия, если Тбилиси действительно хочет защищать свою независимость от врагов внешних и внутренних.

Нельзя забывать и более серьезные конфликты, связанные с отношениями Еревана и Баку и желания Москвы и Анкары укрепить свои позиции в регионе. К сожалению, за два месяца до выборов мы увидим еще много всего.

Что касается заявлений Тбилиси по событиям в Цхинвали, то они абсолютно верные, так как, безусловно, это территория Грузии и грузинского народа. Пусть даже под временной оккупацией. В меру своих сил официальный Тбилиси должен защищать на всех уровнях жителей оккупированного Цхинвальского региона. Кроме того, имеет значение, будет ли смещена власть в Цхинвали и кто придет на их место, так как есть форматы переговоров между Тбилиси и Цхинвали с участием международных наблюдателей. Хотелось бы, чтобы эти форматы продолжили работу. Хотя бы эти.

Что касается митингов, идущих в Цхинвали из-за беспредела силовиков-сепаратистов, пытки, избиения и даже убийства руками силовиков в Цхинвали — это не новая тема. Вспомните граждан Грузии, которых похищали и пытали до смерти в КГБ в Цхинвали.

Тело Арчила Татунашвили было передано семье только через месяц с более чем сотней следов пыток, от которых похищенный оккупантами житель Грузии и скончался.

Ираклий Кварацхелия — молодой человек, семьянин – «найден повешенным» в тюрьме на оккупированной территории. Кто его повесил, так никто и не расследовал.

Тогда митингов не было. Сейчас же люди просто столкнулись с таким же убийством своего. Учитывая, что силовой блок там подчиняется Москве и отставному офицеру ФСБ, который руководит на месте — удивляться не приходится. Посмотрите на Навального в коме, убийство Немцова и другие – неужели кто-то думает, что для них жизнь человека что-то значит?!