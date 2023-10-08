Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на воскресенье сообщил, что получил одобрение кабинета безопасности на начало военной кампании по уничтожению военного и правительственного потенциала группировки ХАМАС. Мирным жителям семи районов в секторе Газа рекомендовано покинуть свои дома, чтобы не стать жертвами обстрелов.

«Мы вступаем в долгую и тяжёлую войну, — заявил Нетаньяху в обращении к нации. — Граждане Израиля, это не операция, а именно война. К войне нас вынудило убийственное нападение ХАМАС».

По словам премьер-министра, первая фаза военной кампании «Железные мечи» заключается в уничтожении боевиков ХАМАС, прорвавшихся на территорию Израиля, и она будет завершена в ближайшее время. В ходе второй фазы Израиль намерен провести зачистку от боевиков сектора Газа и уничтожить их командование, а также освободить попавших к ним в плен израильских заложников.

Вечером в субботу и в ночь на воскресенье армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить интенсивные артиллерийские удары по сектору Газа. Палестинские источники сообщают о разрушении башни Аль-Уатан, где, предположительно, располагались офисы связанных с ХАМАС компаний. Ранее в субботу в Газе было разрушено ещё одно многоэтажное здание — башня Аль-Галаа, где были редакции многих арабских СМИ, включая местный корпункт агентства «Аль-Джазира». Перед началом бомбёжек израильская армия выпустила оповещение, потребовав от всех находящихся в зданиях покинуть их.

Очевидцы сообщили Би-би-си, что десятки семей в Газе начали покидать свои дома и укрываться в школах, находящихся в ведении ООН.

К раннему утру воскресенья израильские службы заявили о более чем 300 погибших и более 1500 раненых в результате субботнего нападения ХАМАС на юге страны. Минздрав Газы сообщает о примерно 250 убитых и 2000 раненых с палестинской стороны. По данным Jerusalem Post, около 750 израильтян всё еще считаются пропавшими без вести.

Ночью продолжались ракетные обстрелы израильской территории. В результате попадания ракеты в жилой дом в Ашкелоне тяжело ранена пожилая женщина. Еще пять человек получили легкие ранения. Утром сообщается также о миномётном обстреле со стороны Ливана. Ответственность за обстрел взяла на себя радикальная группировка «Хезболла». ЦАХАЛ наносит ответные удары по приграничным ливанским территориям. В случае, если «Хезболла» присоединится к атаке на Израиль, стране придётся воевать на два фронта — с ХАМАС на юге и с «Хезболлой» на севере.

На юге страны израильским силам безопасности удалось взять под контроль здание полиции в Сдероте, в котором забаррикадировались боевики. В кибуце Беэри освобождены все заложники, которых удерживали в их домах. В Офакиме освобождены два заложника.

Точное число заложников, взятых в плен пропалестинскими силами, по-прежнему неизвестно. Одной из первых целей атаки боевиков ХАМАС стал музыкальный фестиваль Nova Festival, проходивший в субботу в пустыне Негев неподалёку от границы с сектором Газа. Там собралось до двух тысяч израильтян, в основном молодёжи. В ходе атаки многие посетители фестиваля были убиты, другие взяты в заложники и увезены в сектор Газа.

В Израиле объявлена мобилизация резервистов, решается вопрос о начале наземного наступления. Гражданские лица выстраиваются в очереди в больницы, чтобы сдать кровь для пострадавших. (svoboda.org)