Еврокомиссия оценит выполнение Грузией 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на вступление в ЕС в 2023 году, а не в конце текущего. Об этом представитель Генерального директората Еврокомиссии по вопросам расширения и политики соседства Майкл Рупп заявил на заседании Комитета по иностранным делам Европарламента, передает Грузия-Онлайн.

«По итогам осторожных обсуждений мы решили не торопить грузинскую политическую элиту в её попытках деполяризировать страну», – сказал он.

Таким образом, по словам Руппа, у Грузии будет достаточно времени для проведения глубинных реформ.

17 мая Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС после того, как будут решены 12 приоритетных задач.