Власти Грузии выразили о солидарность с украинским народом.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала военное вмешательство России в Украину.

«Грузинский народ шокирован агрессией России в отношении Украины. Мы солидарны с украинским народом и призываем к прекращению военных действий. Да здравствует, Украина!», — написала грузинский президент в Twitter.

Действия России в Украине осудил также премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Грузия поддерживает Украину. Военное нападение на суверенную страну недопустимо. Призываем международное сообщество принять всевозможные меры для того, чтобы остановить грубое нарушение Россией международного порядка и избежать дальнейшей эскалации военной напряженности», — написал грузинский премьер в Twitter.