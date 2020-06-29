Грузия отмечает 6-летие ассоциации с ЕС – что упустил за эти годы Азербайджан?

Грузия отмечает 6-летие подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, ее поздравляют европейские дипломаты и первые лица страны. Например, посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявил, что это соглашение является основанием «для наших сильных и растущих отношений». Он поздравил Грузию с тем прогрессом, которого она достигла за прошедший год, и пообещал внимательно наблюдать за запланированными выборами.

«Мы также ожидаем большего энтузиазма в связи с правовыми реформами, в том числе в самом суде. Надеюсь, что будем вместе работать в секторе экономики для ее большего усиления и создания более привлекательной среды для инвесторов», — передает его слова Грузия Online.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в своем обращении к народу назвал договор, подписанный в июне 2014 года, путеводителем Грузии, чтобы стать более сильной страной.

Он отметил, что интеграция Грузии с ЕС связана с восстановлением территориальной целостности страны и политикой примирения. Мирное урегулирование конфликтов – это один из центральных вопросов политического диалога между Грузией и ЕС.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «годы прогресса и сближения друг с другом показали, что у процесса европейской интеграции нет альтернативы. Сейчас Грузия готова предпринять больше конкретных шагов на европейском пути».

Но интересно, как оценивают эти 6 лет с точки зрения прогресса в разных направлениях развития страны в ее экспертном сообществе. Многое ли изменилось в Грузии? Как проявил себя «безвиз»? Ведь Соглашение об ассоциации предполагает и углубление экономического взаимодействия с ЕС. Быть может, есть и какие-то недостатки у этого Соглашения, которые стали видны с годами.

Напомним, что при определенном развитии политической ситуации войти в ассоциацию с ЕС мог бы, наверное, и Азербайджан, но, к сожалению, пока не судьба. И в этой связи интересно услышать мнение со стороны, многое ли теряет наш народ от того, что у него нет преимуществ ассоциации с Европой?

Все эти моменты осветил в комментарии # ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Начну с того, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС — это один из этапов того выбора, который Грузия сделала 30 лет назад, и это выбор не просто быть с Европой, а стать полноценной частью Европы. А Европа сегодня это, прежде всего, стандарты — стандарты правового, демократического государства со свободной экономикой. Понятно, что уровень государственного регулирования и правовая база могут быть различными, в зависимости от специфики стран. Сегодня даже внутри Евросоюза нормы сильно отличаются, но базовые ценности все-таки одни. Более 80% населения Грузии поддерживает интеграцию страны с Европой. Что касается Соглашения об ассоциации, то говоря о нем, как правило, вспоминают безвизовый режим и договор о свободной торговле. И то, и другое конечно хорошо, сегодня ЕС главный торговый партнер Грузии, а граждане страны могут беспрепятственно ездить в Европу. Тут и бизнес-поездки, и образование, и просто туризм.

Кроме того, у наших граждан появилась возможность получить легально работу в Европе. Это важно еще и потому, что те, кто работали или учились там, получают уникальный опыт, который потом по возвращении применяют в Грузии.

Не менее важен и договор о свободной торговле — Евросоюз самый большой рынок в мире и реально сегодня только от нашего бизнеса зависит, насколько мы сумеем его освоить. Пока получается не так быстро, как хотелось бы, для европейского рынка нужны очень высокие стандарты. Но зато и прибыли там несопоставимы с другими рынками. Так что, не все сразу. Но все это не самое главное — гораздо важнее, что Соглашение об ассоциации предусматривает переход на европейские стандарты практически во всех областях. ЕС не только помогает в имплементации этих планов, но и следит за тем, чтобы эти стандарты соблюдались. И это главный плюс от соглашения.

Недостатки есть везде, мне, например, не нравится, что в результате перехода на европейские стандарты у нас сильно выросли цены на табачные изделия. Но ведь всегда что-то кому-то не нравится — важно, что плюсов гораздо больше, чем минусов.

Что касается возможных потерь Азербайджана от отсутствия у него Соглашения об ассоциации с ЕС, главная из них это европейский рынок. Для развития ненефтяного сектора экономики Азербайджана переориентация с севера на запад несомненно принесла бы большие экономические выгоды. И потенциал тут очень большой. Кроме того, это и политический вопрос, на перспективу. Баку все равно придется отказаться от РФ как главного экономического партнера, и, на мой взгляд, чем раньше это произойдет, тем лучше.

Кроме всего прочего, это лишит Москву серьезных рычагов политического давления на Азербайджан. Да и европейский рынок труда куда более привлекательный, нежели российский.