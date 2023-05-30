Грузия повторила нарратив Кремля, будто именно НАТО стал причиной войны России против Украины. В риторике представителей правящих кругов страны есть распространение нарратива, что Москва начала полномасштабное вторжение из-за сближения Киева и Североатлантического альянса.

Согласно мнению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, НАТО своими действиями сталодной из главных факторов военной агрессии Москвы.

«Одной из главных причин конфликта было расширение НАТО, желание Украины стать членом НАТО», — передает слова Гарибашвили Politico.

Издание Politico считает, что такие нарративы Грузии являются еще одним признаком раскола Тбилиси с Западом. Также журналисты отмечают, что такую же риторику исповедует Владимир Путин и правящие круги Российской Федерации относительно причин начала полномасштабного вторжения.