Первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани и заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер подписали рамочное соглашение сроком на 10 лет о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу грузинского оборонного ведомства.

«Сегодня было оформлено рамочное соглашение, которое сроком на 10 лет, а то и больше будет способствовать повышению обороноспособности Сил обороны Грузии и будет обеспечивать ведение политики сдерживания», — заявила Чиковани, уточняя, что документ является продолжением «Инициативы об усилении обороны и мер сдерживания для Грузии», подписанной в октябре 2021 года министрами обороны Грузии и США Джуаншером Бурчуладзе и Ллойдом Остином в Тбилиси.

При этом в Грузии исключили появление «второго фронта» для Украины. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна трижды вступала в конфликт с Россией и более этого делать не намерена. По его словам, Тбилиси выступает за мир, в том числе с Россией, и развитие на своей территории.