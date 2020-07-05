Грузия: граница с Турцией закрыта – надежда на сезонные заработки отменяется

Недавний политический заключенный, выпущенный весной на свободу один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава призвал власти своей страны открыть границу с Турцией и дать людям возможность работать, пока не начался голод. По его словам, население Западной Грузии выезжает в Турцию на сезонные работы, в результате чего содержит свои семьи в течение всего года.

Как поясняет Угулава, на границе должна быть обустроена соответствующая инфраструктура, чтобы люди проходили проверку.

«…Вчера я вернулся из Аджарии и Гурии, где наряду со многими другими проблемами остро стоит одна из главных проблем, и проблема эта стоит неотложно, вот уже годами наши соотечественники из-за того, что не могут найти здесь работу, выезжают в Турцию на сезонные работы. Я говорю о 10 тысячах людей, которых собственное государство не может обеспечить рабочими местами и они едут в соседнюю страну собирать орехи и чай. Сезон чая почти закончился, в августе начинается сезон ореха-фундука. Это единственный источник дохода для этих людей, и в течение этих трех месяцев один наш гражданин зарабатывает примерно от 8 до 10 тысяч лари, обеспечивая свою семью на целый год. Мы хорошо понимаем эпидемическую ситуацию и видим, что происходит в мире. В то же время мы должны доверять, прежде всего, врачам и эпидемиологам, а не властям, которые уже явно использует коронавирус в политических целях. Откройте границу с Турцией, пока в Западной Грузии в прямом смысле не начался голод. Нам вместе нужно разработать механизмы того, как должны вести себя наши сограждане, сосуществуя с ковидом. К этому призывают наши эпидемиологи, значит – мы должны работать и в то же время соблюдать правила. Наш долг — дать людям возможность работать хотя бы в Турции. Нам нужно разработать на границе такую инфраструктуру, чтобы проводилась проверка людей», — заявил, как передает Грузия Online, Угулава.

Насчет проверки, это он, конечно, правильно. Но, наверное, политику нелишне было бы взглянуть на ситуацию немного шире, хотя бы в границах Южного Кавказа.

Ведь в Турции и Грузии несопоставимая ситуация с распространением вируса. В Грузии в день заражается 2-3 человека на всю страну, с самого начала появления коронавируса инфекция коснулась там менее 1000 человек. А на территории Турции только за минувшие сутки выявили 1154 новых случаев заражения коронавирусом.

Соответственно, пропуск через границу тысяч человек туда и обратно способен сыграть роль детонатора для Грузии. Пока граница закрыта – ситуация более-менее предсказуема. Но с ее открытием, хотя бы для сезонных работников, есть риск в какой-то момент не углядеть, пропустить заразу. Если и Грузия поддастся второй волне пандемии, то опасность возрастет и для всего региона в целом.

Ситуация сейчас и без того нелегкая в Армении, да и у нас нет оснований для радости. Сейчас мы укрыты от заражений с территории Армении окопами, у Грузии с ней закрыта граница, как и с нами – то есть, взаимопроникновения болезни на Южном Кавказе сейчас не происходит. Но если начать учитывать такие моменты, о каких говорит Угулава, то ведь могут начать появляться все новые очаги, которые будут способствовать трансграничному кочеванию вируса по всему региону.

С просьбой оценить инициативу оппозиционного лидера # обратилось к известным грузинским политологам.

Ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Безболезненно воплотить что-либо сегодня действительно невозможно, любые решения трудные и болезненные. С одной стороны, понятно, что риск второй волны ковида есть, и это опасно. С другой — что делать тем людям, которые остались без средств к существованию, и тем, кто ездил на заработки в Турцию (это, кстати, лишь малая часть от общего числа нуждающихся)?

В идеале государство должно обеспечить им хотя бы какой-то минимум, но этого нет. Тогда, может, есть смысл подумать, как дать людям возможность самим зарабатывать себе на жизнь, в то же время минимизировав риски? А все запрещать и делать вид, что ничего не происходит, тоже не выход.

Как люди могут начать зарабатывать сами? Тут могут быть и какие-то возможности внутри страны, и с выездом. Нужно думать и вводить новые протоколы, само собой ничего не устроится.

Руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор Торнике Шарашенидзе:

— По моему мнению, совершенно правы те, кто считают, что нельзя открывать границы. И, по-моему, в этом вопросе власти Грузии поступают правильно. А что касается призыва Угулавы, ну, это политик, оппозиционер. Соответственно, он и занимается своим делом – критикует власти, вне зависимости от того, правильно или неправильно они ведут себя. Вот и все. Я думаю, что власти Грузии не отзовутся на его призывы и не откроют границы.