Грузинский эксперт: Людей судят за передачу территорий, которые переданы не были

14 мая Тбилисский городской суд возобновил слушания по делу о попытке передачи территорий Грузии Азербайджану во время работы комиссии по делимитации и демаркации границы двух стран.

Обвиняемыми по делу проходят бывший сотрудник МИД Грузии Ивери Мелашвили и бывший сотрудник МВД Наталья Ильичева.

«Рассмотрение дела по существу продолжается. Сегодня перед судом предстают трое свидетелей, которые участвовали во встречах комиссии в 2005-2007 годах и подписывали документацию», — сказал прокурор Михеил Садрадзе.

Одним из опрошенных на суде был посол по особым делам МИД Грузии Гела Думбадзе.

«Я дал показания как советник, который присутствовал на нескольких заседаниях», — сказал Думбадзе.

В списке заявленных стороной обвинения свидетелей, по информации обвиняемого Ивери Мелашвили, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Однако, когда состоится их опрос, пока неизвестно.

Напомним, осенью 2020 года стало известно, что прокуратура Грузии начала следствие о незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству в процессе демаркации грузино-азербайджанской границы. По делу 7 октября задержали двух бывших членов комиссии — сотрудника МИД Грузии Ивери Мелашвили и сотрудницу МВД Грузии Наталью Ильичеву.

По данным следствия, они скрыли наличие карты 1937-1938 года во время работы в комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы, из-за чего Грузия могла лишиться 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Кешикчидаг (в грузинской версии — Давид Гареджи). По данным следствия, они совершили преступление по заданию «вышестоящих чиновников» (тут скорее всего готовится еще и очередной камень в огород Саакашвили). На данный момент суд отпустил их под залог и запретил покидать страну.

У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс VI века Кешикчидаг, на часть которого претендует азербайджанская сторона.

Дело картографов поставило под вопрос весь процесс делимитации-демаркации границы, начатый в 1994 году, так как в деле идет речь о потере территорий на 13-ти участках границы из 16 согласованных.

Особо интересно, что судебный процесс, явно инициированный правящими силами Грузии, продолжается до сих пор, даже несмотря на то, что не далее, как 5 мая, во время визита премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Баку прозвучала весть о достижении некоего взаимопонимания по приграничному вопросу между первыми лицами наших стран. Во всяком случае, такой вывод следует из слов министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, который был в составе делегации. Он заявил на днях, что во время визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан вопрос комплекса Давид Гареджи был одной из основных обсуждаемых тем. Министр отметил, что стратегический партнер Грузии – Азербайджан – еще раз продемонстрировал готовность к скорейшему решению вопроса: «Это очень важно. При решении вопроса будут учитываться интересы обеих стран. Сложившаяся во время последнего визита премьер-министра в Азербайджан атмосфера позволяет говорить о том, что этот вопрос будет решен в соответствии со стратегическими интересами обеих сторон».

Естественно, сразу возникает вопрос — как тут одно сочетается с другим? С одной стороны, достигнутое взаимопонимание с соседней страной, с другой – суд над «предателями», якобы действовавшими в интересах этой самой соседней страны. Не странно ли? Этот вопрос # адресовало тбилисским политологам.

Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

— Это хороший вопрос, потому что изначально дело Ильичевой-Мелашвили было: а) политическим, б) абсурдным.

Людей судят за передачу территорий, которые не были переданы. Людей судят за то, что они выполняли свою работу. И это абсурдно.

А политическая составляющая в том, что этот процесс был инициирован к выборам в парламент-2020.

Скажу так, подобные процессы прекратятся только тогда, когда на скамью подсудимых попадут их инициаторы. Только так следующее поколение власть предержащих сможет понять, что так делать нельзя. Иначе никак. Жаль только, что подобные процессы вредят отношениям с нашим стратегическим партнером — Азербайджаном. И это ещё одна причина почему виновные должны быть наказаны.

Вахтанг Маисая, доктор политических и военных наук, профессор:

— Должен сказать, что нынешний судебный процесс, связанный с Давид Гареджи, надо квалифицировать только лишь как одно из проявлений внутриполитической борьбы в Грузии. Правящая партия «Грузинская мечта» использовала эту тему как фишку для раскручивания своей предвыборной кампании. Этим она хотела свалить своего конкурента – партию «Единое национальное движение» и ее лидера Михеила Саакашвили. Одним словом, я не думаю, что этот странный суд во внутренних целях как-то скажется на отношениях с Азербайджаном.

Этот процесс не продвигается с некоторых пор вперед, притормаживается. Даже главные обвиняемые выпущены на свободу. Мне кажется, этот процесс постепенно отойдет в категорию «забытых дел». Таких за Главной прокуратурой Грузии числится уже немало. То есть, это дело было элементом пиара, и, если ничего не случится, о нем забудут.