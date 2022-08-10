Соседняя Грузия отмечает в эти дни годовщину августовской войны 2008 года, окончившейся усилением оккупации Абхазии и т.н. Южной Осетии со стороны агрессора — России. МИД Грузии выступил с призывом к Москве отозвать свое решение о признании «независимости» этих двух ее регионов и полностью вывести оттуда российские войска.

При этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили по случаю 14-й годовщины начала боевых действий в т.н. Южной Осетии заявил, что власти Грузии планируют восстановить территориальную целостность республики, проводя «мирную, разумную политику».

«Мы восстановим территориальную целостность и путем объединения страны выберем мирную, разумную политику. Мы верим, что обязательно достигнем цели — объединения Грузии!» — написал он в Facebook.

Но в каком состоянии сегодня находятся эти оккупированные зоны? Живут ли там еще грузины? Каковы перспективы освобождения этих 20% территорий страны?

На эти вопросы # ответили известные грузинские эксперты.

Амиран Хевцуриани, конфликтолог, доктор наук по международным отношениям, профессор Грузинского технического университета:

— Безусловно, августовская война 2008 года — тяжелейшая страница новейшей истории нашей страны. Она навсегда изменила наше отношение к северному соседу, с которым у нас и до того оно не было нормальным. Россия своими агрессивными действиями перешла все красные линии и не оставила ни малейшего шанса на нормализацию отношений. До 24 февраля текущего года еще оставались какие-то теоретические шансы на то, что Кремль одумается, во всяком случае были еще и такие неисправимые оптимисты, так сказать не теряющие надежды. Однако нечеловеческая жестокость, которую они совершили в Украине, перевернула все с ног на голову и окончательно развеяла хрупкие иллюзии. Сегодня все нормальные люди во всех уголках планеты согласны с тем, что Россия по своей природе агрессор, которой чужды элементарный гуманизм, демократические ценности и уважение прав других народов. Грузия уже 14 лет безуспешно пытается помешать России окончательно присвоить свои территории, призывая Кремль вывести оккупационные войска и отменить решение об их признании. В настоящее время Абхазия и т.н. Южная Осетия являются «задним двором» России, где та действует абсолютно произвольно и безапелляционно. Им наплевать на судьбу абхазского и осетинского народа, они для них люди второго сорта, которых при необходимости могут использовать как „пушечного мясо“, как это имело место в той же Украине. На этих оккупированных территориях почти не осталось грузин, за исключением Гальского района Абхазии, где до сих пор проживает до 20 тысяч этнических грузин. Естественно, их присутствие там небезопасно для них благодаря российским оккупантам и местным сепаратистам. Они там полностью отменили грузинские школы, молодёжь заставляют служить в т.н. абхазской армии и вообще-то максимально ограничивают права этих людей. Конечно, мы никогда не потеряем надежды на то, что вернем свои территории, такую надежду придаёт нам наша многовековая история. Грузия много раз была разделена и раздроблена, но всегда находила в себе силы объединиться. Мы верим, что и в этот раз будет так же!

Ника Читадзе, политолог, профессор Черноморского Международного Университета (Тбилиси):

— На данном этапе перспективы восстановления территориальной целостности Грузии, к сожалению, не существует.

На оккупированных территориях остается грузинское население. В частности, в Ахалгорском районе бывшей Юго-Осетинской Автономной Области и Гальском районе бывшей Абхазской АССР Грузинской ССР.

Для деоккупации двух исторических регионов мирным путем необходимо социально-экономическое развитие Грузии, чтобы страна стала более привлекательной для наших соотечественников из Абхазии и так называемой Южной Осетии.

Необходимо также ослабление России, что осуществляется сейчас, в результате войны в Украине.