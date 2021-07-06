Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе во вторник, 6 июля, предстал перед судом в Вене по обвинению в коррупции. Это первый судебный процесс в отношении бывшего лидера правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) по результатам резонансного скандала, получившего название «Ибица-гейт».

В Вене слушается дело о партийном пожертвовании на сумму в 10 тысяч евро, которое Штрахе принял от клиники, специализирующейся на косметической хирургии. Согласно материалам дела, Штрахе в обмен на пожертвование предоставил этой клинике льготы. Владелец клиники также находится под судом.

Ни он, ни Штрахе не признают своей вины. Судебный процесс запланирован на четыре дня. (DW)