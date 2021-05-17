«Потому что бардак» — грузинский эксперт о конлфикте с участием сванов и азербайджанцев

Тревожные события произошли в одном из городов грузинской губернии Квемо Картли (Нижний Картли, азербайджанское название – Борчалы).

В Дманиси вечером 16 мая произошел конфликт между местными этническими азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванети.

По предварительным данным, участие в массовой драке приняли не менее трех десятков человек, которые были вооружены бейсбольными битами, палками и дубинками. К вечеру ситуация обострилась, торговый павильон, возле которого произошла драка, был разгромлен, отмечает Кавказский Узел.

Конфликт продолжился и после наступления так называемого «комендантского часа». После чего на место инцидента прибыли силовики. Полиции с трудом удалось разнять дерущихся. Правоохранители изъяли некоторые улики, в том числе и дубинки. Практически всю ночь в отделении местной полиции велся допрос участников конфликта. По факту начато следствие.

Подробности инцидента рассказала продавщица разгромленного магазина Саида Исмаилова. По ее словам, в магазин зашли молодые люди и попросили дать в долг пиво. Женщина сказала, что без разрешения владельца не может этого сделать. «На меня посыпались угрозы, оскорбления. После конфликта нас отвезли в полицейское отделение. Пока мы там находились, толпа из 40-50 человек напала на магазин», — рассказала она.

По словам Исмаиловой, в торговых точках, принадлежащих азербайджанцам, и ранее случались подобные инциденты, но силовики не обращали внимания на жалобы.

17 мая ситуация в Дманиси вновь накалилась, сообщает Sputnik Грузия. Этнические азербайджанцы с утра вышли на улицы и потребовали извинений и наказания лиц, устроивших вчера массовую драку и разгромивших магазин, принадлежащий азербайджанской семье. Часть молодых людей, вооруженные дубинками, грозили разгромить дома сванов.

Ситуация накалилась после того, как на улице Девятого апреля к участникам акции вышла вторая сторона конфликта – эко-мигранты из Сванети. Они также были вооружены дубинками. На месте появилась полиция. Сотрудники правоохранительных органов попытались взять ситуацию под контроль. Однако они встретили сопротивление – их закидали камнями. Пострадали несколько человек, в том числе и полицейские.

Днем ситуация в Дманиси относительно успокоилась. Недовольные переместились с улицы Девятого апреля к зданию полиции, где по их данным находятся задержанные во время беспорядков.

МВД Грузии призвало жителей Дманиси прекратить беспорядки и подчиниться требованиям правоохранительных органов.

По словам председателя парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклия Кадагишвили, закон должен строго применяться ко всем участникам противостояния в Дманиси, независимо от национальности, поскольку в этом случае все являются гражданами Грузии.

«Правительство полностью заинтересовано в разрешении этого конфликта. Бытовой конфликт начался вчера по банальной причине, и его проявление по национально-этническому признаку недопустимо с учетом внутриполитической ситуации в нашей стране, а также ситуации в регионе. Если кто-то и заинтересован в разжигании конфликта, то это явная враждебность по отношению к стране. Я не могу заранее сказать, спровоцировано это или возникло спонтанно», – сказал Кадагишвили.

По словам главы полиции региона Квемо Картли Лаши Гогиашвили, сделано все возможное, чтобы не допустить новых столкновений.

На месте находится также губернатор Квемо Картли, который пытается разрядить обстановку и успокоить народ.

Главный вопрос в создавшейся ситуации — что это скорее всего? Просто бытовая ссора, неожиданно возросшая до масштаба локального внутригородского конфликта, или возможная провокация со стороны внешних сил и их агентов влияния внутри страны?

Во время недавнего визита премьер-министра Гарибашвили в Баку в СМИ говорилось, что единственной проблемой в двусторонних отношениях остается приграничный вопрос Кешикчидаг (Давид Гареджи), да и тот стороны нацелены решить в скором времени. В этом духе выразился глава МИД Залкалиани.

И следом появляется вот этот конфликт. Случайное совпадение или подстроенная провокация, грозящая перерасти во что-то большее? Что будет дальше, каково возможное развитие ситуации? Намерена ли полиция постараться самым оперативным образом отыскать изначально виновных в разжигании инцидента, и подключены ли к расследованию спецслужбы?

Ситуацию по просьбе # комментирует Егор Куроптев, политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси):

— Инцидент в данном случае возник на бытовой почве, но, безусловно, он стал результатом полного отсутствия хоть какого-то внимания со стороны властей к регионам, где живут этнические общины. Вообще, к регионам внимания особо нет, но к этим особенно. Там постоянно идут разные провокации, постоянно накаляется обстановка, как изнутри, так и извне, поэтому любая брошенная спичка может приводить вот к таким диким последствиям, когда толпа на толпу бросаются с дубинками и камнями.

Возможно такое в XXI веке?! Между Грузией и Азербайджаном проблем нет вообще, но их с удовольствием придумают внешние силы, когда им дают столько удобных поводов. Мы годами призываем власти серьезно заняться регионами, проводим встречи, конференции, но в ответ — тишина.

Какой ответ был дан на провокации по Давид Гареджи? Никакой. Какой ответ был дан на разжигание розни в этих регионах, когда там активизировались националистические прокремлевские фанатики? Никакой.

Почему сейчас, когда началась первая драка, полиция или спецназ немедленно не пресекли конфликт и не наказали виновных? Потому что бардак.

Надеюсь, что сейчас, когда власти подписали соглашение с оппозицией на глазах мирового сообщества, и им так нужна тишина и спокойствие перед выборами, они все-таки в целях самосохранения займутся проблемами в регионах проживания общин. А в идеале — во всех регионах, где людям нечего есть.