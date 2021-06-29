В США мужчине грозит до 20 лет тюрьмы за то, что он выпрыгнул из движущегося самолета в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Об этом сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошел во время рейса Лос-Анджелес — Солт-Лейк-Сити.

Отмечается, что мужчина является гражданином Мексики, его зовут Луис Антонио Виктория Домингес. По данным телеканала, пассажир прибыл в Лос-Анджелес за два дня до инцидента. Во время пребывания на воздушном судне он был неспокоен, постоянно оглядывался и дергался в кресле.

Когда самолет начал выходить на взлетно-посадочную полосу, мужчина стал паниковать и просить стюардессу выпустить его. Домингес попытался попасть в кабину пилотов, а затем выпрыгнул из самолета при помощи аварийного трапа. Мужчина упал на летное поле, сломав правую ногу. В дальнейшем дебошира задержали и доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Врачи выяснили, что мексиканец находился под действием метамфетамина. Домингес должен предстать перед федеральным судом на этой неделе.