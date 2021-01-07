Грузинские миротворцы отправились в Афганистан

Военнослужащие 32-го пехотного батальона 3-й пехотной бригады отправились в Афганистан для выполнения продолжающейся под руководством НАТО миссии «Решительная поддержка». Как сообщает Минобороны Грузии, это подразделение заменит 13-й пехотный батальон и возьмет на себя охрану авиабазы Баграм, передает Грузия Онлайн.

Грузинские военнослужащие во главе с подполковником Тариелом Махарашвили в течение шести месяцев будут выполнять международную миротворческую миссию под командованием США.

Грузинских миротворцев проводили из международного аэропорта Тбилиси командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили и бригадный генерал Коба Григолия. Они пожелали военнослужащим успешного завершения миссии и мирного возвращения на родину.