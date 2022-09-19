Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II опущен в королевский склеп в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, процедура сопровождалась похоронной песнью в исполнении одинокого королевского волынщика.

Панихида по Елизавете II в Виндзоре, на которой присутствовали члены семьи, бывшие и действующие служащие королевского двора, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, британские генерал-губернаторы завершилась молитвой архиепископа Кентерберийского (духовного главы Церкви Англии) Джастина Уэлби.

Публичные мероприятия по случаю похорон Елизаветы II окончились исполнением гимна Великобритании. После этого король Карл III и члены монаршей семьи покинули часовню и направились в Виндзорский замок. Позже вечером в часовне Святого Георгия состоится частная служба, которая пройдет в закрытом режиме в присутствии лишь представителей правящей династии.