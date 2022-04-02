Премьеру долгожданного фанатами вселенной Marvel фильма «Морбиус» в кинотеатре CinemaPlus 28 Mall отметили грандиозной вечеринкой в духе хоррор, сообщает #.

Организаторы постарались на славу, так что, у некоторых киноманов аж дух захватывало. А как иначе, если гроб с главным героем выносят прямо… на красную дорожку, после чего начинается настоящее шоу вампира!

Словом, креативный сюрприз и атмосферная подача киноновинки удалась на все сто!

Главную роль в «Морбиусе» исполнил фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето, режиссером картины выступил Даниэль Эспиноса.

Фильм основан на комиксах издательства Marvel Comics и стал уже второй лентой в рамках вселенной Marvel от Sony.

Пытаясь найти лекарство от редкого смертельного заболевания крови, которым страдает и сам, Морбиус решается на отчаянный шаг. То, что в начале кажется настоящим прорывом в лечении, рискует оказаться страшнее самой болезни. Останется ли Морбиус на стороне добра, либо, превратившись в вампира, не сможет противостоять своей загадочной темной сущности?

По данным Variety, бюджет картины составил $75 млн. Кроме Джареда Лето, в фильме снялись Майкл Китон, Адриа Архона, Джаред Харрис и Мэтт Смит.