Грим может изменить внешность людей, но…

Бытие определяет сознание – помнится, в свое время так писали и говорили различные философы, плюс, не только сугубо марксистского толка. По всей видимости, именно по этой причине, российские СМИ весьма лениво пишут и говорят о парламентских выборах, которые состоятся осенью этого года.

Да, российская политическая история не так уж богата парламентскими традициями. В отличие, например, от старой монархической Англии, в этой стране первый парламент был учрежден только в начале 20-го века, и то с определенными перерывами, т.к. тогдашние Государственные Думы, как правило, не завершали свою работу, при малейшем разногласии с царской властью Романовы сразу же распускали их.

После перестройки также не очень-то везло российским парламентариям. Помнится, президент Борис Ельцин также, как царь Николай Романов пушками разогнал первый многопартийный и строптивый парламент – Верховный Совет постперестроечного периода.

Потом началась уже эра нового двухпалатного российского парламента – Федерального Собрания и Государственной Думы РФ. Как ни странно, за эти весьма и весьма трудные годы Государственной Думе «многопартийные» или «плюралистические» черты придавал Владимир Жириновский со своей ЛДПР, который в сознании подавляющего большинства людей ассоциировался с обыкновенным политическим шутом…

Но тут винить только власть имущих совсем пустое дело – ведь, не зря говорили политические философы, что каждое общество заслуживает ту власть, которую она имеет. Парламент также является одной из трех ветвей власти, и он представляет собой зеркальное отражение современной российской политической действительности, для которой политическая власть является всего лишь наднациональным образованием.

Наверное, именно поэтому в России в царское время, в отличие от тех же европейских стран, парламентские традиции не сложились, а в течении советского же периода парламентаризм постоянно высмеивался, как «буржуазная говорильня» (В.И.Ленин).

Поэтому о предстоящих российских парламентских выборах особо говорить нечего. Единственной пока «подготовкой» к предстоящим выборам является арест политического лидера Алексея Навального.

Пожалуй, этот человек мог бы как –то оживить отупевшие политические страсти россиян. Но увы! Президент Путин и сторонники в очередной раз решили, что спокойней и безопасней будет, если основная и реальная оппозиция будет созерцать «очередные исторические выборы» в своей стране за решеткой.

Но есть такая известная поговорка, что свято место пусто не бывает. Российские СМИ пишут о том, что различные политические вектора проявляют интерес к избирательным ресурсам Навального и его сторонников. Например, сообщается, что сторонники Михаила Ходорковского ищут контакта с людьми Навального.

Но пока нет других попыток создать единый избирательный фронт против властей. Из собственной азербайджанской практики помнится, что т.н. «демократическая оппозиция» около тридцати лет пыталась «объединиться», создавала самые различные политические коалиции, но, в основном, занималась пустой и формальной политической комбинаторикой, т.к. эти «коалиции» были различными комбинациями одних и тех же партий.

То же самое можно сказать и о российской оппозиции. Чтобы избиратель голосовал за тебя, ты должен, как говорится, напомнить о себе. А что происходит в России? В реальной политической протестной плоскости мы наблюдаем только Навального и его сторонников. Часть российской оппозиционной элиты являются старожилами – эти люди пришли в политику на волне девяностых годов прошлого года. Они уже превратились в политическую обузу.

Заметим, что это произошло не только в России, и в других постсоветских странах оппозиционный политический спектр также является застойным и статическим. Это похоже на то, как в театрах из-за отсутствия молодых артистов исполнять их роли приходится пожилым. Да, грим может изменить внешность человека, но он не в состоянии изменить его нутро, т.е. его внутренний мир…