Уэйн Гретцки призвал не допускать сборную России на МЧМ-2022 в Канаде.

Чемпионат должен состояться в августе вместо турнира, отмененного в прошлом декабре из-за коронавируса.

Лучший бомбардир в истории НХЛ сделал такое заявление в связи с ситуацией в Украине.

«Я думаю, что международный хоккей должен сказать: «Мы не позволим им играть на МЧМ».

Я думаю, что мы, канадцы, должны занять эту позицию, поскольку матчи будут проходить в Эдмонтоне.

Мы желаем всем в Украине всего наилучшего, и наши мысли и молитвы с ними», – сказал Гретцки.

Он также сказал, что на это высказывание его вдохновила позиция футбольной сборной Польши, отказавшейся играть со сборной России в стыковом матче за попадание на ЧМ-2022 в Катаре.